Взрывы прогремели в КНДР рядом с демилитаризованной зоной в Кэсон

Сеул заявляет, что Пхеньян взорвал узел связи, предназначенный для переговоров с Южной Кореей.

Рядом с Кэсонским промышленным комплексом произошли взрывы, над территорией поднимается дым. Сообщение распространило агентство «Рёнхап».

Официальный Сеул считает, что северокорейские военные взорвали расположенный на территории КНДР офис связи, использовавшийся для переговоров с соседними государствами.

Пхеньян и ранее сообщал, что стране уже нечего обсуждать с Южной Кореей. Сестра Ким Чен Ына, возглавляющего Северную Корею, накануне угрожала уничтожить узел. Это произошло после того, как Сеул забросал северную часть КНДР пропагандистскими листовками.

Сеул считает, что Пхеньян исполнил угрозу. Официальных подтверждений от КНДР пока нет. В то же время, ЦК партии разместил информацию о намерении северокорейских военных возвратиться в демилитаризованную зону и превратить фронт в крепость. Южная Корея привела войска в повышенную готовность.

Таким образом, ситуация на Корейском полуострове вновь накалилась.