В Британии арестовали четырёх сторонников «Исламского государства»*

Пособники экстремистов планировали теракты в Лондоне.

Британские полицейские зпдержали 4 пособников ИГ* в Лондоне. Источники: newsbomb.gr, m.aftershock.news

Спецотряд британских полицейских CTSFO задержал четырёх пособников террористической «Исламского государства»*, запрещенного в России и ряде других стран мира. Оказалось, что арестованные планировали теракты в столице Британии. Видео задержания в Лондоне опубликовал telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах заметно, как сотрудники спецподразделения разделились на группы — часть правоохранителей зашла внутрь двухэтажного здания, остальные перекрывали злоумышленникам возможные путем отхода — черный ход, окно, в которое попытался прорваться один из задержанных, и центральный вход. Во время ареста британские полицейские вынесли из здания красную сумку и сразу после этого послышались сигнальные звуки, которые предположительно указывали на наличие в сумке взрывчатого вещества.

Кадры с места задержания пособников террористов в Лондоне. Источник:https://t.me/milinfolive

Во время задержания слышалась брань и крики полицейских «Руки за спину». Одного из задержанных пришлось утихомиривать сразу двоим правоохранителям. Полицейские завели мужчине руки за спину и увели прочь с места облавы. По виду задержанный напоминал выходца из арабских стран. Ни имен, ни других подробностей задержания в Лондоне, не приводится.