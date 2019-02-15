В Германии хотят оштрафовать голубя за превышение скорости

Власти немецкого города Бохольт решают, как взыскать возможный штраф за превышение скорости у правонарушителя с перьями. Накануне в одну из местных камер контроля попал голубь, нарушивший в полёте установленный скоростной режим.

По словам представителей администрации города Бохольт, голубь летел со скоростью 45 км/ч на зоне трассы с максимальным пределом скорости 30 км/ч. Штраф за это правонарушение составляет 25 евро, но власти не надеются получить его в ближайшее время. Как отмечают официальные лица в сообщении в Facebook, вопрос о том, как быстро и каким образом птица сможет заплатить 25 евро, остается открытым. Администрация города затем добавила, что не хочет открывать дело для свидетелей.

Более ста человек отметились остроумными комментариями под этим сообщением. Больше всего «лайков» собрали предложения Германии вернуться к традиции доставке почты через почтового голубя. «Это точно будет на 100% быстрее, чем у некоторых водителей почтовых служб при доставке», написал один комментатор.