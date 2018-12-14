В России предложили ужесточить санкции за нарушение ПДД

МВД и Минтранс ожесточать наказания за нарушение ПДД. Ведомства, также намереваются ввести новые санкции по отношению к правонарушителям, сообщается в письме к правительству РФ.

Возможное новшество, являет собой поправку, в изменении суммы по штрафу за превышение скорости в населенных пунктах. На взгляд МВД 500 рублей, будет разумной штрафной суммой за превышение скорости на 10-20 км в час.

Кроме этого, сотрудники ведомства намерены исключить скидку в 50-сят процентов нарушителям паркующих свои машины «не в местах парковочных» и транспорту с «грязными или намеренно скрытыми номерами». За нарушения подобных мер, штраф от 500-ста до 3000-яч рублей, посчитали уместным.

Помимо всего прочего, Служба МВД и Минтранс в письме к правительству РФ, просили ускорить меры касательно безопасности движения транспорта.



