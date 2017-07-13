В Германии разгорелся скандал вокруг компании Bosch

Прокуратура немецкого города Штутгарт проводит расследование в отношении руководителя компании Bosch Роберта Боша за поставки концерну Volkswagen некачественного программного обеспечения. Производителю грозит серьезный штраф, если его вина будет доказана.

Сотрудники прокуратуры готовят материалы для суда, в которых утверждается, что компания Bosch предоставила немецкому автопроизводителю программное обеспечение, которое заведомо неправильно работало, для управления двигателем. В 2015 году Volkswagen использовал его для подмены реальных результатов тестирования автомобилей на уровень загрязняющих веществ в отработанных газах.

Ранее Volkswagen выплатил более 27 млрд евро в виде штрафов за использование нелегального программного обеспечения для маскировки чрезмерного уровня загрязнения своих дизельных автомобилей, что вызвало крупнейший скандал в истории не только немецкого, но и мирового автопрома. В ходе длительного расследования сотрудники прокуратуры вышли на компанию Bosch.

«Это правда, что прокуратура Штутгарта возбудила уголовное дело против Robert Bosch GmbH. Процесс касается расследования в отношении сотрудников Robert Bosch GmbH в связи с использованием программного обеспечения, позволяющего предположительно манипулировать системой управления дизельными двигателями автомобилей», - заявил представитель компании в своем заявлении в пятницу, 8 февраля.

В 2018 году прокуратура Германии оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро, а его дочерний бренд Audi - на 800 млн за то, что обе компании преднамеренно допустили в продажу автомобили, не соответствующие экологическим стандартам.

Немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил сегодня, что Volkswagen рассматривает вопрос о подаче иска к Bosch с требованием возмещения убытков в размере до 1 млрд евро. Руководство автопроизводителя пока не комментирует это сообщение.