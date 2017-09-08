Армия Австрии требует от Volkswagen AG компенсации из-за дизельного скандала

Армия Австрии подает иск в отношении немецкого концерна Volkswagen AG. Вооруженные силы страны требуют от производителя возместить финансовый ущерб из-за дизельного скандала. Об этом проинформировало издание Industriemagazin.

По словам представителя Министерства обороны Австрии Михаэля Бауэра, ведомство решило подать иск в отношении Volkswagen AG в связи с поставкой 2,5 тысяч автомобилей для военной полиции. Эти машины имеют ПО, которое занижает реальные показатели вредных выбросов в атмосферу.

«Жертвой» дизельной аферы Volkswagen AG также стало МВД Австрии. Данное ведомство имеет в автопарке порядка 11 тысяч полицейских машин с обманным ПО.

Концерн Volkswagen AG оказался в центре дизельного скандала в 2015 году, когда его уличили в использовании в машинах программного обеспечения, занижающего показатели вредных выбросов в атмосферу. Обманным путем производитель смог продавать автомобили на фоне ужесточенных экологических норм.