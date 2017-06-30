Volkswagen обновит свой логотип в 2019 году

Volkswagen планирует обновить свой логотип. Такое решение связано с переходом компании на электрические автомобили, а также с тем, что существующий шильдик стал слишком "скучным".

Еще одной причиной стало желание отстраниться от дизельного скандала, который крайне негативно повлиял на репутацию бренда. Глава отдела маркетинга Volkswagen Йохен Зенгиль сообщил, что планируется сделать логотип более цветным и ярким. По его словам, бренд настолько сильно стремился олицетворить все немецкие особенности, что потерял всякую эмоциональную окраску.

Но в основном цель обновления логотипа - привлечь внимание публики к электромобилям. Презентуют аудитории новый логотип в 2019 году, а в 2020 выйдет первая серийная модель - пятидверный хэтчбек Volkswagen I. D.