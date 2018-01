Джастин Тимберлейк заявил о своем возвращении

Джастин Тимберлейк в своем твиттер заявил о возвращении на сцену. Ерез месяц он презентует свой сольный альбом.

Известный и титулованный певец Джастин Тимберлейк 2 января 2018 года сообщил, что скоро выйдет в свет его новый альбом. Пластинка называется «Man of the Woods». Она станет пятой сольной работой певца. До этого предыдущий альбом был выпущен в 2013 году («The 20/20 Experience Pt. 1 and Pt. 2.»).

Презентация нового проекта запланирована на 2 февраля. В своем видеообращении Джастин Тимберлейк признался, что альбом будет очень личным. Его вдохновляла семья, а именно жена и сын. Также источником вдохновения послужили и родные места певца. Он родом из штата Теннесси. В видеоролике также можно услышать фрагмент новой музыки.

«Я Черепаха в творческой деятельности, но зато я горжусь проделанной работой» - поделился с поклонниками Тимберлейк.