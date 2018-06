Пол Маккартни анонсировал выход своего нового альбома

После почти 5-летнего перерыва легендарный битл сэр Пол Маккартни наконец выпускает свой новый альбом. Об этом великий музыкант сообщил на своей официальной страничке. Релиз Egypt Station намечен на 7 сентября.

Как рассказал Маккартни, выбор названия для альбома не случаен – все песни в нем связаны между собой, словно отдельные станции в путешествии, в которое автор приглашает своих слушателей.

Всего в альбом войдут 14 композиций. В их числе – I Don't Know и Come On To Me, рисованные клипы к которым музыкант недавно опубликовал на YouTube. Кроме того известно, что Маккартни не только записал песни к Egypt Station, но и собственноручно нарисовал обложку к альбому.

17-й сольный альбом Пола Маккартни был записан в Америке на студии Capitol Records. Он выйдет в сентябре, официальный релиз состоится 7 сентября. На сайте музыканта уже доступен предзаказ на новый альбом.

Напомним, свой предыдущий альбом экс-битл выпустил в 2013 году. Он назывался New и после выхода занимал 3 место в британском и американском музыкальных чартах.