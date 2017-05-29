Пол Маккартни получил Орден кавалеров почета

За достижения в музыке Пол Маккартни был удостоен Ордена кавалеров почета. Награду вручала королева Елизавета II.

Сэр Пол Маккартни удостоился престижной награды за вклад в развитие музыки. Кроме него подобным званием обладает не более чем 65 человек по всему миру. Теперь после получения этой награды в конце своей фамилии Пол Маккартни официально имеет право добавлять – CH.

История Ордена кавалеров почета началась еще сто лет назад. Одними из самых известных его обладателей являются ученый Стивен Хоккинг, писательница Джоан Роулинг и политолог Уинстон Черчилль.

Напомним, у Пола Маккартни так же имеется наивысшая награда Франции – Орден Почетного Легиона. Этого звания музыкант был удостоен в 2012 году. К слову, Маккартни успел себя проявить в актерской деятельности: участник ливерпульской четверки появился пятой части фильма «Пираты Карибского моря» в роли дяди Джека Воробья.