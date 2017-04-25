Элтон Джон удостоится новой награды во Франции

Легендарный музыкант 21 июня в рамках своего последнего тура посетит Елисейский дворец, где Эмманюель Макрон наградит его орденом Почетного легиона.

Там Элтон Джон удостоится новой награды. Выдающийся британский музыкант Элтон Джон скоро прилетит во Францию в рамках своего тура под названием «Прощай, дорога из желтого кирпича», старт которому был дан в сентябре 2018 года, а завершить прощание планируется в 2021 году. Концерты сэра Элтона Джона состоятся во Франции в период с 18 по 23 июня, но выступать в Елисейском дворце он не будет.

Тем не менее, на встрече с президентом Франции Макроном он собирается поговорить о некоторых деталях благотворительной деятельности, например, об оказании помощи фонду Швейцарии по борьбе со спидом, туберкулезом и малярией. Стоит напомнить, что музыкант в 1992 году основал свой личный фонд борьбы со спидом, который стал одной из самых крупных организаций, помогающих в борьбе против этой смертельной болезни.

Отметим, что орден Почетного легиона утвержден Наполеоном Бонапартом еще в 1802 году. Элтон Джон за все годы своей карьеры выпустил немалое количество альбомов, а многие из его песен уже давно стали классикой. Своей музыкальной карьере он посвятил большую часть своей жизни – более 50 лет Примечателен тот факт, что он подверг критике фильм «Рокетмен», из которого в России были убраны многие правдивые атрибуты рок-музыки того времени – секс и наркотики.