Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Известный британский исполнитель Элтон Джон возмутился удалением некоторых сцен из российской версии фильма «Рокетмен».

Создатели фильма совместно с певцом осудили жесткую редактуру, которой подверглась кинолента, повествующая о жизни артиста, в российском прокате. В заявлении, опубликованном 31 мая на личной странице Элтона Джона в Facebook, создатели раскритиковали действия российского дистрибьютора- компании «Централ Партнершип», которая вырезала несколько сцен сексуального характера, а также сцену, имеющую в кадре наркотические вещества.

В своем заявлении певец расценил действия прокатной компании как «печальное отражение разделенного мира», и сообщил о намерении продолжать борьбу с жесткой цензурой, которой подверглась картина.

В свою очередь, министр культуры России Владимир Мединский заявил о непричастности своего ведомства к редактуре, от которой пострадал «Рокетмен».