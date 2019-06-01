Брат Элтона Джона раскритиковал фильм «Рокетмен»

Сводный брат известного британского певца Джефф Дуайт раскритиковал образ отца, который показали в фильме «Рокетмен».

По словам Дуайта, в автобиографическом фильме «Рокетмен», который повествует о восхождении Элтона Джона, образ их отца не соответствует действительности. В фильме Стэн Дуайт показан как нетерпимый к меньшинствам злобный человек, скептический относящийся к творчеству Элтона. Такой образ создан намеренно, чтобы показать, как певец пытался заменить любовь отца пьянством и наркотиками. В реальности же, как утверждает сам Джеф Дуайт, их отец действительно «не кричал на каждом углу о любви к меньшинствам», но всегда с теплом и заботой относился к Джону, очень гордясь его достижениями в музыкальной сфере.

Ранее сообщалось, что Элтон Джон негативно отнесся к решению российского прокатчика удалить некоторые сцены из фильма «Рокетмен». Певец намерен добиться права на показ полной версии картины на территории России.