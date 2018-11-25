Ричард Мэдден из-за Элтона Джона отказался от съёмок в «Игре престолов»

Актер Ричард Мэдден, который сыграл роль Робба Старка, отказался сниматься в финальном сезоне, где у него могла быть секретная роль.

Стало известно, что шотландский актер Ричард Мэдден не будет участвовать в специальном воссоединении «Игры престолов», которое подготовила телекомпания НВО. Сообщается, что из-за бешеной популярности и напряженного графика, бывший король Севера Робб Старк не вернется в финале сериала. Дело в том, что Мэдден согласился сыграть в фильме «Рокетмен», который основан на жизни музыканта Элтона Джона.

Напомним, что «Рокетмен» появится в широком прокате уже 31 мая 2019 года. В данной картине Ричард Мэдден исполнил роль музыкального менеджера Джона Рида.