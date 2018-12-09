Киану Ривз может стать супергероем

Популярный голливудский актер Киану Ривз может появиться на экране в образе супергероя. Представители студии MARVEL уже ведут с ним переговоры.

На данный момент не известно, на какой стадии находятся переговоры, но сотрудники студии призвали фанатов не радоваться раньше времени, а ожидать официального объявления от самого актера, в случае его согласия.

Стало известно, что Ривз может исполнить роль в киноадаптации серии комиксов «Вечные», сыграв улучшенного богами сверхчеловека.

Студия уже объявила, что свое согласие на участие в грядущей франшизе дали легендарная голливудская актриса Анджелина Джоли, звезда сериала «Кремниевая долина» Кумэйл Нанджиани, и Ричард Мэдден, сыгравший Роба Старка в сериале «Игра престолов».

Киану Ривз уже мог появиться во вселенной MARVEL, исполнив роль в «Капитан Марвел», но переговоры провалились из-за загруженного графика актера. В то время он был занят на съемках триквела «Джон Уик 3».