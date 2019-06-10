Киану Ривз рассказал о своих впечатлениях от Cyberpunk 2077

Центральной новостью E3 2019 стало появление знаменитого актера в игре Cyberpunk 2077. Киану поведал о том, что его больше всего привлекло в данной игре.

В ходе интервью IGN известный актер рассказал о своих впечатлениях от участия в Cyberpunk 2077. Стало известно, что CD Project Red связалась с ним прошлым летом. Создатели игры ввели Киану Ривза в курс дела, рассказав ему о концепции игры и познакомили с его предполагаемым персонажем – Джонни Сильверхендом.

По словам Ривза, этот герой его очень вдохновил и понравился, ведь в нем чувствуется бунтарский дух, а к тому же он был основателем рок-группы «Самурай», в которой играл протестную музыку. Сама концепция игры Киану понравилась своим содержанием: ему оказались близки те темы, которые поднимались в игре, а также она понравилась своим моральным смыслом, заставляющим игроков еще более проникнуться атмосферой.

Кроме того, актеру был особенно важен тот факт, что его не просто пригласили для озвучивания героя, а предложили исполнить роль Джонни Сильверхенда. Также Ривз отметил, что разработчики игры дали ему свободу действий, так как он мог продемонстрировать свой взгляд на персонажа, не оказываясь заложником сюжета. Для того, чтобы записать все реплики своего героя актеру понадобилось 15 дней студийной записи.