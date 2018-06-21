Земфира собралась записать новый альбом

Земфира порадовала поклонников обещанием выпустить новый альбом. Сегодня певица сообщила о своем намерении в посте на страничке в Facebook.

Не так давно Земфира рассказывала, что песни для нового альбома у нее уже есть, но не хватает «всепоглощающего желания» доделать их до конца. Сейчас звезда сразу же написала, что не понимает, как долго «это» (запись альбома) будет длиться. Так что не исключено, что фанатам певицы придется набраться терпения – Земфира славится скрупулезностью в работе над материалом. Кроме того, Земфира еще раз подтвердила, что прекращает концертную деятельность. «Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю», - написала она. Напомним, несколько дней назад певица выступала на Live Fest Summer в Сочи и назвала этот свой концерт последним «в обозримом будущем».

В последний раз Земфира радовала своих поклонников студийным альбомом пять лет назад. Кроме того, в 2016 году появился концертный альбом исполнительницы, который был записан во время концертного тура «Маленький человек».