Земфира откровенно рассказала о своих отношениях с Ренатой Литвиновой

Одна из самых осторожных в оглашении своей личной жизни представителей российского шоу-бизнеса, Земфира Рамазанова, приоткрыла завесу тайны своей дружбы с Ренатой Литвиновой.

Земфира по праву считается самой закрытой публичной личностью от глаз этой самой публики. Но не так давно певица согласилась на одно интервью и ответила на несколько вопросов о своей личной жизни.

О близких отношениях Земфира и Ренаты уже давно ходят легенды и различные неприятные слухи. Сами подруги за все время их знакомства ни разу не комментировали догадки о своем романе.

Сейчас же Земфира ответила, что все фантазии зрителей не аргументированы, «реальность совершено другая». У Ренаты есть близкий, мужчина, которого Земфира очень сильно уважает. Для певицы Рената Литвинова является самым близким человеком и лучшим другом. А жить Земфире комфортно в одиночестве.

Общение двух артисток построено не только на близкой дружбе, но и на общем творчестве. Рената принимает активное участие в съемках клипов Земфира, а Земфира, в свою очередь, записала несколько саундтреков для фильмов Литвиновой.

Напомним, что после недавнего своего выступления на фестивале «Пикник Афиши», Земфира объявила о прекращении своей концертной деятельности. «Я не хочу петь, чтобы зарабатывать деньги. Я хочу творить», - прокомментировала артистка.