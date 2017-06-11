На концерте в Питере Гребенщиков спел гостям ПМЭФ матерную песню

Вчера в Санкт-Петербурге в рамках «нулевого» дня международного экономического форума состоялся большой концерт с участием Бориса Гребенщикова и Земфиры.

На Васильевском острове собрались около 2 тысяч гостей форума. Для них выступали российские звезды – Земфира и Борис Гребенщиков.

Как сообщают СМИ, БГ отказался исполнить некоторые старые хиты. Например, на реплику «этот поезд в огне» рокер заявил, что «поезд уже давно сгорел и на ремонте», а на предложение спеть «Город золотой» заявил, что уже лет двадцать не исполняет эту песню. Зато Гребенщиков удивил гостей, исполнив матерную «Пушка сдохла» («Подмога»). Еще он спел «Мечи стаканы на стол», «Мама, не могу больше пить» и несколько других песен.

Земфира порадовала многочисленных поклонников нетленной «Хочешь», хитами «П.М.М.Л.», «Лондон» и другими.

Напомним, сегодня в Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум. В его работе примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, политики, экономисты и бизнесмены из разных стран мира.

Кроме деловых встреч, в рамках форума состоятся несколько десятков культурных мероприятий. Среди них – концерт Юрия Башмета, Игоря Бутмана и Дениса Мацуева в Юсуповском дворце, квартирник «Чайфа», концерты «Мумий тролля», «Ленинграда», «Несчастного случая» и других. 26 мая состоится гала-концерт «Классика на Дворцовой площади».