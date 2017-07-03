В Египте арестована певица за слишком откровенные танцы

В Египте арестована певица Лейла Амар за слишком откровенные танцы. Власти усмотрели в новом видеоклипе движения, «намекает на интимные отношения».

Певица опубликовала свой новый клип в Интернет. Однако власти Египта посчитали его пропагандой распутного образа жизни. Было проведено судебное разбирательство. Вину Лейлы Амар в подстрекательстве к разврату признали. Ей назначили четыре дня ареста.

Видеоклип стал скандальным в стране. От певицы отвернулись музыкальные деятели, и исключили ее из своего союза.

Подобные прецеденты случались в Египте и ранее. Певица Шима была лишена свободы на два года. К тому же ей предстоит выплатить денежный штраф. Виной всему опять же видеоклип. В нем певица ест банан в одном только нижнем белье. Прокуратура сочла это слишком откровенным и провокационным.