Вера Брежнева рассказала об измене Меладзе

В своем микроблоге известная певица Вера Брежнева опубликовала новый клип на песню «Я не Святая», добавив к описанию недавний инцидент об измене Меладзе.

Слухи пошли после того, как в одном из клубов Москвы застукали очень похожего на Константина Меладзе мужчину, который обменивался нежностями с неизвестной блондинкой.

Стоит отметить, певица упомянула об измене ее супруга первый раз. В шуточной форме Вера спросила у поклонников, как ее благоверный Константин Меладзе успевает создавать песни, снимать клипы и параллельно нырять в бюст к пышногрудой блондинке в клубе.

Вера и Константин поженились в октябре 2015 года в Италии. Свадьба было тайной, поэтому общественность долго не знала за женитьбу этой парочки.

В клипе певица предстала в образе состоятельной девушки, которая пытается убежать от своего супруга. В комментариях к посту фанаты поддержали реакцию Брежневой на слухи об измене, упоминая, что она говорит все правильно, это лишь слухи. Были и такие, кто оценивал лишь их совместную работу над клипом, отмечая, что в нем слишком много наготы.

Ранее бывшая супруга певца Валерия Меладзе Ирина вспоминала, как желала встретиться с Альбиной Джанабаевой с которой брат Константина изменял ей.