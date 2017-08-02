Вера Брежнева развенчала слухи о разрыве с Меладзе

Вера Брежнева развенчала слухи о своем разрыве с Константином Меладзе, опубликовав в Instagram забавный семейный снимок.

В этом году фанаты не увидели Веру на вручении премии МУЗ-ТВ, где она вошла в номинацию «Лучшая исполнительница». Причина проста – еще в начале весны певица вместе с мамой и дочками улетела в длительный отпуск в Италию. Несколько недель на ее страничке появлялись фотографии с итальянского курорта. И ни одного снимка с мужем певицы, продюсером Константином Меладзе. Фанаты звезды даже заволновались, заподозрив разлад, а возможно, и разрыв в звездном семействе.

Чтобы опровергнуть слухи, Брежнева опубликовала в своем Instagram забавное семейное фото. На нем Вера показалась поклонникам в неожиданном виде: в кроличьем облике с серенькими ушками, розовым носиком и усиками. Рядом ее улыбающийся муж в привычном всем, «человеческом» облике. Так что причиной отсутствия совместных фотографий супругов отнюдь не в размолвках, а в нежелании пары выставлять напоказ свою личную жизнь.

Раньше певица не раз повторяла, что «счастье любит тишину», поэтому звездная пара нечасто посвящает публику в свою личную жизнь. Даже свою свадьбу три года назад Меладзе и Брежнева отпраздновали без пышной церемонии, не сообщая о торжественном событии ни общественности, ни журналистам.