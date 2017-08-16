Телеведущая Маша Малиновская грубо прокомментировала свой «вид наркоманки». Отстаивать себя российской телезвезде пришлось на своей странице в социальной сети.

Под одной из фотографий Маши Малиновской в очередной раз появились неодобрительные комментарии. Ее обвиняли в неподобающем внешнем виде. Одна из девушек предложила Малиновской пройти детектор лжи. Так она должна доказать, что не употребляет больше наркотики. Хотя в этом неизвестная сомневается, потому что у телеведущей явно «неадекватный взгляд и заторможенная речь».

Маша Малиновская не пропустила данный упрек и грубо его прокомментировала. Она объяснила, что переживает не лучшие времена. Телеведущая является матерью одиночкой, мать больна, а бывший муж в тюрьме. «Вид наркоманки» у нее из-за проблем в личной жизни. А подобные многочисленные высказывания в ее адрес мешают ей найти работу.

Доброжелатели Марии поддержали ее. Посоветовали не обращать внимания на таких злых людей. Кто-то предложил юридическую помощь, чтобы наказать обидчицу, а кто-то даже предложил переехать в Калининград, так как там проблем с работой у Малиновской не будет.