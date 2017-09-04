Либерж Кпадону не станет новой ведущей «Дома-2»

Либерж Кпадону, бывшая участница телестройки, не станет новой ведущей «Дома-2». Однако ей предложили место за кадром.

Либерж Кпадону проходила стажировку на должность ведущей телепроекта. Предполагалось, что уже с нового года она приступит к своим обязанностям полноправно. Но руководство отменило свое решение. Бывшая участница не будет появляться в эфирах и давать советы участникам.

Без работы 30-летнюю экс-участницу решили не оставлять. Ей предложили закадровую работу. Об этом со своими подписчиками поделилась сама Кпадону. Однако детали предстоящей работы она не раскрывает. Но сообщает, что это интересный опыт в ее жизни.

На «Доме-2» в последнее время и без этого много кадровых изменений. Телепроект старается не терять рейтинги и отвечать на запросы публики.