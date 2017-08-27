Ведущая «Орла и Решки» об уходе из шоу и романе с Владом Топаловым

Ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко поделилась впечатлениями об уходе из шоу и романе с Владом Топаловым. Ее жизнь кардинально изменилась.

Работу в «Орле и Решке» многие считают мечтой. Путешествия по всему миру за чужой счет, бесконечный отдых, новые знакомства. Однако после четырех лет работ ведущей шоу Регина была измотана и приняла решение окинуть проект.

Однако экраны телевизоров Тодоренко покидать не собирается. Сейчас она проходит двухмесячное обучение в Америке по специальности film making. Бывшая ведущая популярного шоу планирует запустить собственный проект. Он также будет связан с путешествиями. Регина будет встречаться со знаменитостями в студии и обсуждать их поездки и впечатления.

Также в ушедшем году экс-ведущая «Орла и Решки» дебютировала в качестве актрисы театра. Совместно с Владом Топаловым она исполнила главную роль в спектакле «Заложи жену в ломбард». Так у пары и зародился роман.