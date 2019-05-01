Регина Тодоренко и Влад Топалов мечтают о дочери

Известная ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов после рождения первенца задумались о втором ребенке.

Совсем недавно в семье Тодоренко-Топаловых появился первенец Михаил. К моменту его рождения Регина основательно и долго подготавливалась, ведущая прочла массу книг по воспитанию ребенка, ходила на консультации к психологам и конечно же, обрела правильный моральный настрой.

Спустя полгода с момента рождения Михаила Регина призналась, что они с Владом хотели бы завести еще дочку. Теледива посетовала, что сам процесс вынашивания малыша показался ей очень длительным и ограничения в питании ее тоже заставили почувствовать дискомфорт, но она хочет родить еще не одного ребенка. Регина добавляет, что после беременности очень важно побыть в декрете хотя бы три месяца, чтоб была установлена связь между мамой и ребенком. Сейчас ведущая признается, что было очень сложно совмещать работу и заботу о малыше.

Тодоренко ставят в пример, как лучшую современную мамочку, всего лишь через две недели после родов Регина снова вернулась к работе, а спустя два месяца она показала хорошо подтянутую фигуру на пляже в Дубае.

Говоря о Владе и Регине, то эта парочка готовится к свадьбе. До этого их праздник прошел в очень узком кругу близких людей, сейчас у них появилось желание сделать большое торжество. Сам Влад настоял на грандиозной церемонии росписи.