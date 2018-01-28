Регина Тодоренко рассказала о самом желанном подарке в свой день рождение

Известная певица и телеведущая отмечает каждый свой день рождение в разном городе. За много лет это стало настоящей традицией для Регины.

Каждый год Регина с нетерпением ждёт свой день рождение. Для неё это настоящий праздник с интересными сюрпризами и подарками. Девушка заявила, что в этом году она хочется поделиться своей радостью с детьми, которые нуждаются в лечении.

В свой 29 день рождения Регина Тодоренко пожелала лишь один особенный подарок. Об этом она рассказала в своём Instagram. Желанный подарок – это помощь 10-летнему мальчику, который нуждается в регулярной реабилитации при диагнозе ДЦП. Как рассказывает Регина, мальчик родился раньше положенного срока и весил меньше килограмма. Сейчас он учится в третьем классе, благодаря непрерывным методикам лечения и всевозможным терапиям.

За помощью, телеведущая обратилась к своим родным, знакомым и подписчикам. Через несколько часов после опубликования поста, было собрано больше 100 тысяч рублей для помощи Артёму – мальчику с диагнозом ДЦП.

Регина Тодоренко уже помогла одной девочке из фонда «Подарок ангелу», подарив ей новый «транспорт» - инвалидную коляску.

Певица призывает всех желающих, кто искренне готов помочь детям – сделать это и изменить их жизнь в лучшую сторону.