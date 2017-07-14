Скандальная актриса Линдси Лохан просит поклонников помочь получить роль Бэтгерл. С обращением она обратилась в Twitter.

Многие актрисы мечтают получить роль в одном из самых ожидаемых блокбастеров. Сейчас американский режиссер-сценарист Джосс Уидон работает над супергиройским шедевром «Бэтгерл». Включилась в гонку на главную роль и Линдси Лохан.

Некогда популярную актрису уже давно не видно на больших экранах. Однако Лохан не намерена бездействовать. На днях она опубликовала запись, в которой призвала поклонников помочь получить ей роль. Она попросила сделать ретвит публикации в надежде, что режиссер увидит ее мольбу.

Нашлись отзывчивые люди, которые решили помочь Линдси Лохан стать Бэтгерл. Пост ретвитнули уже более 2000 раз.