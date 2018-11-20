Линдси Лохан поделилась откровенным снимком в Сети

Известная актриса Голливуда Линдси Лохан опубликовала в своем блоге очень пикантную фотографию в стиле Ню, которая ошеломила фанатов актрисы.

На фото Лохан предстала абсолютно обнаженной, не считая туфелек, которые были на высоком каблуке. Также, актриса была в парике платинового цвета, чем была очень похожа на Мерилин Монро. К фото звезда добавила подпись, где упомянула, что результатом такой фигуры является здоровый образ жизни.

В комментариях под постом фанаты просто ошеломлены. Многие признаются, что не ожидали увидеть актрису в таком смелом амплуа. Многие полагают, что она выставила фото не для фанатов, а для режиссеров, чтоб показать ее готовность к съемкам в фильмах.

Раньше Линдси и подумать не могла, что сможет выставлять такие горячие фото, ведь фигура, как и внешнее состояние знаменитости были далеки от идеала. Актриса попадала в ДТП и долгое время лечилась от нарко- и алкозависимости, потеряв не одну роль.

На данный момент Линдси Лохан нигде не снимается, зато работает над своим новым альбомом. Оправившись после расставания с Егором Тарабасовым, она готова радовать публику своим творчеством.