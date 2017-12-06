Актриса Эмма Уотсон рассказала, что пережила «полный комплект» сексуальных домогательств. Британка в свете последних событий поделилась своей историей.

Знаменитая исполнительница роли Гермионы Грейнджер рассказала, что неоднократно в течение своей карьеры подвергалась сексуальным домогательствам в киноиндустрии. Уотсон заявила, что проблема сложившаяся в Голливуде и, в целом, в США не лучше той, которая царит в Великобритании.

В одном из интервью Эмма Уотсон рассказала, что «пережила полный комплект сексуальных домогательств». Однако актрису удивило, что такие ситуации происходят не только с ней. Как выяснилось, это «нормальная» ситуация во всем Королевстве. Она слышала много подобных историй от своих подруг и коллег. Британка уверяет, что озвученные истории – это лишь малая часть жизни, верхушка айсберга.