Жительница Владивостока рассказала о сексуальных домогательствах на работе. Своей историей женщина поделилась с корреспондентом «DEITA.RU», но пожелала остаться неузнанной.

В свете нашумевших скандалов с домогательствами в киноиндустрии Запада, женщины по всему миру стали смелее. Открываются все новые и новые случаи подобных инцидентов.

Жительница Владивостока рассказала, что из-за сложной финансовой ситуации в 2006 году, когда ей было 16 лет, она устроиться на работу. Девушка продавала чай и пирожки на авторынке. Однако юной девушке пришлось столкнуться с серьезными проблемами. Мужчины, приезжавшие купить или продать транспортное средство, открыто склоняли ее к действиям сексуального характера. А также не стесняясь комментировали ее формы.

Со временем девушка научилась спокойно отвечать на непристойные предложения. Но первое время ей было тяжело.

Руководитель дальневосточного общественного движения по защите прав женщин «Маяк» Кристина Солоненко объяснила, что это распространенная проблема в регионе. Женщины часто обращаются к ним в организацию за помощью.