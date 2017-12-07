Создатели "Игры престолов" готовят несколько версий 8-го сезона

8-й (финальный) эпизод скандальной саги "Игра престолов", по заверению руководства телеканала HBO, выйдет не ранее 2019. Кейси Блойс, программный директор телесети HBO, объяснил отстрочку масштабными планами режиссеров проекта, которыми по прежнему остаются Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс. Ранее распространился слух о выходе первых серий в конце текущего года.

"Игра престолов" - культовая картина 21 века, снятая по циклу романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь Льда и Пламени". 1-й сезон вышел в 2011, последний, 7-й, - летом 2017 года. Вопреки шквалу критики, обрушившейся на сериал, количество фанов истории увеличивается не только с выходом новой серии, но и книги. Несмотря на наличие множества откровенных сцен, эпизодов жестокости и насилия, нецензурной лексики и прочего, выходящего за рамки цензуры, проект был удостоен ряда весомых наград, как "Хьюго", "Золотой глобус", 38 прайм-таймовых "Эмми" etc.

Как утверждают многие источники, в HBO предусмотрели серьезные меры, с целью предупредить спойлеры 8-го сезона в СМИ. Кейси Блойс сообщил так же о нескольких версиях долгожданного финала истории. Известно наверняка, что в новом сезоне будет шесть серий.