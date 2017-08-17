Причудливый наряд Юлии Меньшовой вызвал фурор среди телезрителей

Причудливый наряд ведущей Юлии Меньшовой вызвал фурор среди телезрителей. Виной всему блуза с медведями.

В эфире программы «Сегодня вечером», которую Меньшова ведет в тандеме с Максимом Галкиным, она появилась в темной блузе с принтом в виде игрушечных медведей. По признанию ведущей, поклонники прислали невероятное количество сообщений с просьбой рассказать, где можно купить подобную вещь.

Однако Юлия Меньшова призналась, что причудливый наряд покупала не сама. Но из-за такого ажиотажа, она навела справки. Подписчикам в Инстаграм она сообщила, что блуза, вызвавшая фурор, является продуктом компании Moschino. «Теперь сами ищите адреса и явки» – добавила ведущая.

К слову, по мнению поклонников Меньшовой, за долгое время после закрытия программы «Наедине со всеми», это первый удачный образ ведущей.