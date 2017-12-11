Американская группа Maroon 5 сняла клип с помощью Snapchat

Американская группа Maroon 5 сняла клип с помощью мобильного приложения Snapchat. Клип был презентован публике 17 января.

Популярная группа Maroon 5 сняла клип на песню «Wait», используя приложение для мобильных телефонов.

Работа была снята на телефон. В главной роли выступает вокалист Адам Левин. Применяя различные фильтры из Snapchat, певец изменяет свою внешность. Его лицо преображается до неузнаваемости. Он предстает перед зрителем, то в роли коалы, то с сердечками вокруг головы, то с собачьим носом и ушами. Возможности приложения были задействованы по максимуму.

Вокалист американской группы обратил внимание, что фильтры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому в коллективе показалось забавным сделать клип на одну песню из альбома «Red Pill Blues», использую ресурсы Snapchat.