Располневшая Дженнифер Лопес демонстрирует складки на животе

Располневшая в последнее время Дженнифер Лопес демонстрирует складки на животе. Поклонники разочарованы фигурой звезды.

Всю свою карьеру знаменитая латиноамериканка была объектом для подражания. Лопес всегда славилась своим идеально плоским животом и упругими ягодицами. О такой фигуре мечтали многие девушки.

Однако в последнее время она перестала уделять своей фигуре должное внимание. Еще осенью предметом для обсуждения стали леггинсы, которые перетянули фигуру Джей Ло.

День назад Дженнифер опубликовала в своем Инстаграм фото, на котором она полулежит. На снимке звезда одета в короткий топ и обтягивающие брюки. Живот оголен. Подписчики раскритиковали актрису и певицу за складки на животе. Они также отметили, что размеры ее талии значительно увеличились.

Между тем, сама Дженнифер Лопес всегда говорила о том, что у нее уходит много сил и денег на поддержание фигуры в достойном виде.