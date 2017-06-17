На костюме героини Marvel рассмотрели изображение пениса

На костюме героини киновселенной Marvel рассмотрели изображение пениса. Вокруг обличия Осы разгорелся скандал.

Актриса Эванджелин Лилли исполняет роль суперженщины в геройском фильме «Человек-муравей и Оса». Оса наделена супервозможностями и обличена в специальный защитный костюм. Однако некоторый элементы ее брони вызвали спор и жаркую дискуссию у поклонников фильма.

Фанаты рассмотрели на экипировке героини огромный пенис. Их возмутил данный факт. Многие выражают свое непонимание того, как можно было допустить данную ситуацию. Фаллический символ бросается в глаза и его невозможно не заметить.

Поклонники пишут в социальных сетях, что это оскорбляет не только их, но женщину-героиню. А в свете последних все учащающихся скандалов обиженных женщин в Голливуде компания Marvel может приобрести серьезные проблемы с реализацией фильма «Человек-муравей и Оса».