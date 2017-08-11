Культура

Драка Сергея Жукова и Стаса Костюшкина попала на видео

Сегодня, 06:57

Драка Сергея Жукова и Стаса Костюшкина попала на видео. Инцидент произошел во время записи программы «Студия СОЮЗ» телеканала ТНТ.

 В рамках комедийно-музыкального шоу звезды отечественной эстрады выясняют, кто из них более музыкально подкован. В новом эфире программы в бой вступили Сергей Жуков и Стас Костюшкин.

После окончания съемок популярные исполнители благодарили друг друга и обменивались комплиментами. Однако в какой-то момент звезды устроили словесную перепалку, которая переросла в драку. Первым нанес удар солист группы «Руки вверх!». Он размахнулся и ударил о лицу коллегу.

Камеры в этот момент еще не были выключены. Поэтому драка попала на видео.

Известно, что исполнители давно поддерживают дружеские отношения. Многие сочли драку постановочной. Сами певцы от комментариев отказываются.

Мария Титова
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