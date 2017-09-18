В московском метро устроили поножовщину

В московском метро на станции «Автозаводская» произошла драка, которая дошла до поножовщины. В инциденте учувствовали два человека, одного отправили в больницу.

Свидетели говорят, что два молодых человека что-то не поделили и устроили драку на станции метро «Автозаводская». Один из участников драки достал нож и несколько раз ударил своего оппонента. Известно, что ножом бил человек не славянской внешности, по всей видимости он прибыл в Россию из ближнего востока. Полиция оперативно вмешалась в драку, а скора забрала пострадавшего от ударов ножом человека в больницу.

Спустя некоторые время, медики сообщили, что жизни пострадавшего в драке молодого человека ничего не угрожает, ему наложили несколько швов и отправили домой. По отношению к двум участником неприятного инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». При этом зарубежного гостя России временно поместили в следственный изолятор.

К слову, схожий инцидент уже случался на этой станции. Правда в том случае драка произошла в самом метро, один из участников тоже достал нож и нанес своему оппоненту несколько ударов, а затем убежал, пытаясь скрыться. Однако полиция успела его задержать. Мотивы обоих драк на станции «Автозаводская» до сих пор неизвестны и будут выяснятся следователями.