В Гааге мужчина с ножом напал на прохожих

В Гааге молодой мужчина с ножом напал на прохожих и ранил их.

В Гааге мужчина вошел в кафе, которое расположено рядом с местным университетом. Внутри заведения он напал на человека. Выйдя из кафе уже на улице он снова напал еще на двоих. Пострадавших с полученными ранениями увезли в больницу. Сотрудникам полиции пришлось выстрелить мужчине в ногу для того, чтобы его задержать. Выяснилось, что этого человека уже ранее знали в полиции из-за его странного и подозрительного поведения. Теперь по факту нападения на нескольких человек открыто уголовное дело.

Напомним, недавно в Ставрополье мужчина напал на полицейского. Он ранил его ножом. После того, как он старался сбежать с места преступления, за ним погнались несколько полицейских. Вот только во время задержания он снова сопротивлялся. Сотрудникам полиции пришлось выстрелить. Нападавшего отправили в больницу с ранением, где он и умер.