На Ставрополье мужчина с ножом напал на полицейских

На Ставрополье мужчина с ножом напал на двоих полицейских.

Это произошло утром 1 мая. Мужчина с ножом напал на сотрудника полиции, а после этого он пытался скрыться от правоохранительных органов и убежал прочь. Однако за ним вдогонку отправился целый наряд. Полицейские догнали нападавшего, но он не успокаивался и продолжал сопротивляться, угрожая холодным оружием. Сотрудникам полиции пришлось применить свое табельное оружие. После этого раненого мужчину отправили в больницу, но там от полученных ран он умер.

Напомним, в Москве строитель с ножом напал на своего коллегу. Это случилось из-за того, что во время разговора между ними завязался спор. Потом началась драка и один из них ударил товарища ножом в области шеи. От полученной травмы мужчина умер. Сотрудники правоохранительных органов напавшего допросили, свою вину признал. Ему грозит немалый тюремный срок за убийство.