В Москве на стройке мужчина зарезал коллегу

В Москве на стройке после беседы мужчина зарезал своего коллегу.

Это произошло 29 апреля на стройке в Новой Москве. Коллеги выпивали алкоголь и общались. Внезапно начался спор и между ними завязалась драка. В итоге один из них взял нож и ударил им в шею товарища. Рана была смертельна. До приезда врачей жертва происшествия скончался.

Сотрудники полиции задержали мужчину, убившего своего коллегу. Во время допроса он полностью признал свою вину. Теперь ему грозит немалый тюремный срок.

Напомним, недавно в Украине неизвестный подстрелил шестилетнего мальчика. Ребенок гулял во дворе, когда резко почувствовал боль. Его отвезли в больницу. Как только пулю достали, то выяснили, что стреляли из автомата Калашникова. Пулю из тела мальчика отправили на экспертизу. Полиция открыло уголовное дело и разыскивает виновного.