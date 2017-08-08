В Новосибирске ребенка ударило током на автодроме

В Новосибирске 5-летнего ребенка ударило током на автодроме в местном парке развлечений.

Это произошло днем 29 апреля. Молодая мама взяла на прогулку в парк аттракционов своего пятилетнего сына. Ребенок захотел пойти на автодром, однако там и случилось непредсказуемое: на электромобиле мальчика ударило током. Ребенка тут же повезли в больницу. Врачи диагностировали ему электротравму, также на теле ребенка остались ожоги. Правоохранительные органы быстро выехали на место происшествия и поговорили с мамой мальчика. Сейчас проводится проверка в парке аттракционов.

Напомним, недавно в Украине неизвестный выстрелил в 6-летнего мальчика. Это случилось, когда ребенок гулял на улице. Мальчик внезапно почувствовал резкую боль в теле. Его отвезли в больницу и изъяли из тела пулю. Оказалось, что стреляли из автомата Калашникова. Полиция разыскивает преступника.