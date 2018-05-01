В Тульской области ребенок погиб под завалом

В Тульской области обрушилось старое нежилое здание. Под завалом умер ребенок, 12-летний мальчик.

Это случилось вечером 3 мая. Известно, что два мальчика разбирали кирпичи в заброшенном здании. После этого одна стена стала рушиться, под завалом остался 12-летний мальчишка. От полученных травм ребенок умер в машине скорой помощи еще до приезда в больницу. Правоохранительные органы выясняют все детали и причины происшествия.

Напомним, недавно в Новосибирске в парке развлечений ребенка ударило током. Молодая женщина повела своего 5-летнего сына на аттракцион. Вследствие он получил удар током. Немедленно вызвали скорую. Ребенку досталась электротравма и ожоги на коже. Сотрудники полиции приехали на место происшествия и побеседовали с мамой мальчика. Теперь в парке аттракционов ведется серьезная проверка. Открыто уголовное дело.