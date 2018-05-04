Ребенок умер после отказа от госпитализации в Сибири

В одном из районов Сибири врач отказался от экстренной госпитализации 3-летнего мальчика. Через несколько часов ребенок умер.

4 августа в деревне Терск Красноярского края скорая помощь приехала по вызову женщины, которая сообщила что у ее ребенку резко стало плохо. После его обследования дома, фельдшер решила немедленно везти мальчика в районную больницу. Ребенка привезли в отделение инфекций, но дежурящий врач не увидела веских причин для его принятия в стационар и после выдачи рекомендаций по домашнему лечению малыша, она отпустила его с родителями обратно. Но через какое-то время мальчику стало еще хуже и он умер.

В настоящее время заведено уголовное дело, устанавливаются все подробности случившегося, а также все причастные к этому лица.

В октябре прошлого года из-за несвоевременного оказания помощи умер 8-летний ребенок. У мальчика были сильные боли головы, поэтому его родители вызвали домой врача. Приехавшая медик не увидела ничего серьезного и просто назначила ребенку лечение. К вечеру состояние мальчика не изменилось и уже нас скорой его доставили в реанимационного отделение. Оказать помощь ребенку не удалось.