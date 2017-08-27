Спасая младенца от пожара, мать выкинула его в окно (ребенок умер). По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В ночь на 21 января в одном из домов Лениногорска (Республика Татарстан) случился пожар. Очаг возгорания находился на первом этаже. Огонь заблокировал выход, поэтому женщина с шестимесячным сыном, проживающая на втором этаже попыталась спастись через окно.

Мать выкинула своего ребенка в окно. Младенца внизу должен был поймать спасатель. Однако малыш во время падения ударился головой о выступ дома. Ребенка немедленно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи боролись за его жизнь, но спустя несколько часов мальчик умер.

В связи с этим в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».