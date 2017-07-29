В США после прикосновения к летучей мыши умер ребенок

В США после прикосновения к летучей мыши умер от бешенства шестилетний ребенок. Животное поцарапало ребенка. Родители не стали обращаться к врачам.

Мальчик Райкер Рок не послушал своего отца и прикоснулся к найденной в саду летучей мыши. Она поцарапала ребенка. Родители решили ограничиться промыванием раны проточной водой. Однако уже через неделю конечности мальчика стали неметь. Кроме того, у него появились сильные головные боли и галлюцинации.

Родители обратились за помощью в больницу. Врачи ввели ребенка в искусственную кому. Но инновационный метод лечения не помог. Шестилетний Райкер Рок умер от бешенства, которым заразился от летучей мыши.

Врачи утверждают, что при своевременном обращении в медучреждение трагического исхода удалось бы избежать.