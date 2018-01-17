Ученые создали 3D-модель полета летучей мыши

Ученые и инженеры хотят усовершенствовать дроны, чтобы их полет был более эффективным. Нужны беспилотники, которые могут летать на большие расстояния и очень точно маневрировать.

До сих пор нет больших успехов, но беспилотники все еще нуждаются в улучшении. Почему бы не научиться чему-нибудь у летучих мышей? Инженеры из Университета Британской Колумбии говорят, что это отличная идея.

Полет летучей мыши - огромная загадка для ученых, потому что их крылья очень гибкие и трансформируются в разные формы в середине полета.

Летучие мыши одни из лучших летунов природы. Они могут попасть в очень узкие места и очень точно изменить направление. Они тоже жесткие, умеют летать на очень большие расстояния. Теперь инженеры запечатлели всю сложность полета летучей мыши в трехмерной компьютерной модели, такого еще никогда не было.

Ученые сделали простой макет крыла летучей мыши и протестировали его в аэродинамической трубе, имитируя движение летучей мыши. Они обратили внимание на аэромеханические силы вокруг крыла, что дало возможность увидеть, куда идет турбулентный и гладкий воздух, и сумели построить полную модель полета летучей мыши. Ученые говорят, что лучшее понимание полета летучей мыши может привести к улучшению конструкции дронов.

Крылья летучей мыши довольно сложны. Они содержат множественные соединения и мембраны. На самом деле, ученые не могли точно описать полет летучей мыши до тех пор, пока не были созданы эти модели.

Ранее ученые предлагали различные модели полета летучей мыши, но они были слишком упрощены или даже неполны, чтобы иметь реальную практическую пользу с точки зрения использования этой информации для создания летательных аппаратов.

Крылья летучей мыши трансформируются во время полета, чтобы соответствовать различным режимам полета. Именно это делает их уникальными. Но в то же время крылья летучих мышей чрезвычайно трудно эмулировать и описывать. Вот почему компьютерное моделирование никогда не было полностью точным.

Сейчас ученые создали 3D-модели полета летучей мыши. Хотя есть еще некоторые возможности для улучшения, информация, которую они предоставляют, уже довольно полезна с точки зрения моделирования полета летучей мыши в беспилотных летательных аппаратах.

По словам специалистов, они будут работать над дальнейшей оптимизацией движения взмахов. Как только это будет сделано, у нас будет основа для разработки эффективных, гибких, автоматизированных летучих мышей.

Полет таких дронов может быть более эффективным, чем у обычных дронов, что обеспечит более быстрый полет и большую маневренность. Кроме того, беспилотные летучие мыши могут поместиться в более плотных местах и легче адаптироваться к меняющимся условиям. Они могут использоваться для наблюдения, разведки, поиска и спасения или мониторинга. Однако эти модели лишь первые шаги к эмуляции полета летучей мыши в реальной жизни.