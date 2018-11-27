Секрет иммунитета летучих мышей раскрыт

Замедлить процессы старения и научиться бороться с воспалением поможет изучение способности летучих мышей переносить смертельные вирусы, не болея.

Ученым удалось определить молекулярные и генетические механизмы, которые позволяют летучим мышам оставаться здоровыми, не реагируя на вирусы, которые убивают других животных.

Летучие мыши долгожители. Они являются носителями многочисленных вирусов, опасных для здоровья людей и животных. Исследователи поставили своей целью выяснить, как летучим мышам удается не страдать от этих заболеваний.

Оказывается, летучие мыши обладают способностью ограничить воспаление, не реагировать на инфекцию типичным воспалительным ответом, что часто приводит к патологическим повреждениям.

Данная от природы способность летучих мышей избавляться от воспаления лежит в основе их долгой жизни.

Исследователи сравнили реакцию иммунных клеток летучих мышей, мышей и человека на три различных вируса РНК - вирус гриппа А, коронавирус БВРС и вирус Мелаки. Воспаление опосредованное NLRP3 значительно было уменьшено в летучих мышах по сравнению с мышами и людьми.

Исследователи обнаружили, что уникальные варианты NLRP3 присутствуют только у летучих мышей, которые делают белки менее активными у летучих мышей, чем у других видов. Эти изменения наблюдались у двух очень разных видов летучих мышей: Pteropus alecto, большой плодовой летучей мыши, известной как Черная Летучая лиса, и Myotis davadii, крошечной летучей мыши vesper из Китая. Дальнейший анализ 10 летучих мышей и 17 не летучих последовательностей генов млекопитающих NLRP3 подтвердил, что эти адаптации являются специфичными для летучих мышей.

Исследователи объясняют, что это означает, что вместо того, чтобы иметь лучшую способность бороться с инфекцией, летучие мыши имеют гораздо более высокую терпимость к ней. Гашение воспалительного ответа фактически позволяет им выжить.

По мнению ученых, вывод может послужить уроком для борьбы с инфекционными заболеваниями человека путем смещения акцента с традиционного специфического подхода к борьбе с патогенами на более широкий подход к борьбе с болезнями, успешно принятый летучими мышами.

Ученые считают, что исследование – это еще один шаг к пониманию области, которая долгое время оставалась загадкой.