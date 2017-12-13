В Ростовской области умер ребенок на мастер-классе по самбо

В Ростовской области на мастер-классе по самбо умер 9-летний ребенок.

Мальчик вместе со своим тренером и родителями отправился на мастер-класс по самбо в местный Дом Культуры. Еще до мероприятия его самочувствие резко ухудшилось, он потерял сознание. Тут же вызвали скорую помощь, после чего ребенка увезли в больницу. Несмотря на то, что она находилась поблизости, мальчика спасти не удалось.

Недавно во Владивостоке так же произошла трагедия, пострадавшему в которой всего 9 лет. Мальчик играл с травматическим пистолетом. В итоге ребенок выстрелил себе в голову. Его отвезли в больницу. Правоохранительные органы ведут проверку произошедшего и выясняют, кому принадлежало то самое оружие. К слову, в Чечне накануне случилась похожая ситуация. Там мальчик травматическим пистолетом застрелил младшего брата. В этот раз известен собственник оружия: пистолет принадлежал отцу этих детей.