В Украине неизвестный выстрелил в ребенка

В Украине в ребенка выстрелил неизвестный.

Происшествие случилось 28 апреля в Ровенской области. Известно, что ребенок гулял на улице, а потом почувствовал резкую боль в области лопатки. Ребенка отвезли в больницу, где и изъяли пулю. Полицейские определили тип оружия: стреляли из автомата Калашникова. Пулю отправили на экспертизу Кто и зачем стрелял в ребенка - неизвестно. Сотрудники полиции открыли уголовное дело и ведут расследование. За "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение" стрелявшему грозит лишение свободы до двух лет. Состояние шестилетнего мальчика удовлетворительное.

Напомним, недавно во Владивостоке умер ребенок. Мальчик девяти лет играл с пневматическим пистолетом и выстрелил себе в голову. Ребенка немедленно отвезли в больницу, но спасти его не успели. Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело.